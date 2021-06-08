В Украине свидетельство о рождении разрешили получать по почте

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Услуга будет доступна для всех родителей, которые получают услугу еМалятко

Заказать доставку свидетельства о рождении отныне можно "Укрпочтой". Услуга доступна для всех родителей новорожденных, получающих услугу емалятко. Об этом сообщает прессслужба Министерства цифровой трансформации Украины.

В частности отмечается, что получить свидетельство о рождении можно в почтовом отделении или курьером на дом. Стоимость 46 и 66 грн - соответственно. Оплата наличными осуществляется при получении заказа. Сроки доставки - до двух дней в пределах области и до трех дней в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе ДРАЦС.

Напомним, емалятко-это 9 услуг по одному заявлению для новорожденных детей. Среди основных регистрация ребенка, оформление помощи при рождении, пособия на детей из многодетных семей и тому подобное. Получение услуг по одному заявлению лишает граждан посещения 11 учреждений, заполнения 37 документов, расходы 30 часов на эти посещения и оформления.

За год существования сервиса єМалятко уже более 125 тысяч украинцев подали заявки, а 83% родителей регистрируют рождение ребенка именно через єМалятко.

Ранее сообщалось, что с 5 мая "Укрпочта" увеличила лимиты на выдачу наличных втрое.