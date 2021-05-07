Свадьба и посещение спортзалов: В Минздраве рассказали, что можно делать после выхода из красной зоны

Главный санитарный врач Виктор Ляшко Правительственный портал

Выход из красной зоны не означает отмены карантинных ограничений

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что выход области из красного уровня эпидемиологической опасности означает отмену лишь определенных правил, а не карантина в целом, поэтому существуют ограничения на проведение массовых мероприятий и посещение спортзалов. Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает "Українська правда. Життя".

По словам Ляшко, в регионах с желтыми и оранжевыми уровнями эпидемиологической опасности нельзя проводить свадьбы и банкеты в заведениях питания. Также запрещены дискотеки и работа ночных клубов.

Как отмечается, проведение массовых мероприятий разрешено только с размещением 1 человек на 4 м2, а в спортзалах и фитнес-центрах должны действовать еще более жесткие условия – 1 человек на 10 м2.

Ляшко пояснил, что в спортзалах и фитнес-центрах обычно форсированное дыхание и человек при физических нагрузках выдыхает капельки слизи, которые могут быть с возбудителем инфекции и распространяться на большее расстояние, чем 1,5-2 метра. Учитывая это расстояние между тренажерными сооружениями должно быть гораздо больше.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал сроки, когда в Украине начнут делать прививку второй дозой вакцины от коронавируса COVID-19.