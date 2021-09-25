Сутки на Донбассе: НВФ 14 раз нарушили режим тишины, использовали запрещенное оружие

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

Потерь среди украинских воинов нет

За прошедшие сутки, 24 сентября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, при этом два раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС

Согласно сообщению, в направлении Новолуганського НВФ дважды осуществили прицельный обстрел украинских позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм. Также минометы были задействованы вблизи Верхнеторецкого - выпустили 17 мин калибра 120 мм.

Неподалеку Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов из станковых противотанковых гранатометов, а в сторону Лебединского и Новозвановки - вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования открывали плотный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного и четыре раза вблизи Золотого-4.

Возле населенных пунктов Водяное и Широкино НВФ применили два беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.

Также в направлении населенного пункта Нью-Йорк противник осуществил дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.