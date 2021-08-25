Суслов: Уровень жизни в Крыму сейчас выше, чем в Украине - это серьезное препятствие для реинтеграции

Виктор Суслов Фото из открытых источников

В тоже время он подчеркнул, что на Донбассе ситуация намного тяжелее и решить эти два вопроса сразу Украина не в состоянии

Уровень жизни на временно оккупированном полуострове Крым сейчас выше, чем в Украине и это серьезное препятствие для реинтеграции. Такое мнение выразил экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире "Першого Незалежного".

"Не секрет, что, конечно, уровень жизни в Крыму у граждан Украины пока, ну, выше, чем в Украине – зарплаты выше, пенсии выше и это является серозным препятствием для реинтеграции Крыма", - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, на Донбасса ситуация намного тяжелее.

"Там высокая безработица, там не работают предприятия. То есть, экономически, в общем-то, Донбасс, мне кажется, заинтересован быть в составе Украины в создавшийся на сегодня ситуации. Большинство населения думают про это так. Но надо было бы ответить на много вопросов, потому что главным образом это касается амнистии, от чего мы отказываемся пока. Закон ведь не принимается по амнистии. Точно также как и все другие условия необходимые для реинтеграции Донбасса, ну, по тому перечню пунктов Минских соглашений. Но они не выполнены в полном объёме и не выполняются. И с моей точки зрения, это не экономический вопрос сегодня – это больше политический вопрос в том числе и готовность украинского руководства выполнять в полном объёме Минские соглашения", - заявил Суслов.

Экс-министр добавил, что нужно добиваться полного международного контроля с участием, допустим, делегаций Крымской платформы или какой-то другой платформы.

"С моей точки зрения, например, вопрос: выборы до выведения войск или после – это не самые главные вопросы. Потому что можно же добиваться полного международного контроля с участием, допустим, представителей делегаций всех стран, например, Крымской платформы или какой-то другой платформы. Можно обеспечить такой независимый международный контроль, который позволил бы выполнить и в этом пункте Минские соглашения, если бы их хотели выполнять. Поэтому на сегодня есть большие сомнения в том, что в том числе и украинская сторона, украинское руководство готово выполнять Минские соглашения", - сказал он.

Также он убежден, что Украина не в состоянии одновременно решить вопрос Крыма и Донбасса.

"Мы все время слышим заявления от наших руководителей, политиков: формуле Штайнмаера – нет, Минским соглашениям в той редакции, в какой они утверждены советом безопасности ООН - нет. Поэтому все замораживается. Но для начала надо было бы решать проблему Донбасса и не пытаться одновременно решать проблему Крыма, потому что две таких задачи одновременно Украина решить не в состоянии", - резюмировал Виктор Суслов.

Нагадаємо, саміт "Кримська платформа" пройшов у Києві 23 серпня з ініціативи України. На ньому обговорювалося питання "повернення" контролю над Кримом. У саміті взяли участь понад 45 країн і міжнародних організацій. Президент України Володимир Зеленський назвав старт саміту успішним і заявив, що на "Кримській платформі" була створена "потужна міжнародна коаліція для звільнення Криму з-під окупації РФ". Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "Кримська платформа" носить недружній характер, Москва, за його словами, робить висновки.