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Существенная экономия времени: Шмыгаль рассказал о преимуществах e-больничных для пациентов

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Это еще один важный шаг к режиму paperless

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на электронные больничные не только снимет нагрузку с врачей, но и поможет устранить коррупционную составляющую. Об этом он написал в своем Facebook.

"Это еще один важный шаг к режиму paperless. Больничные являются одной из самых популярных медицинских услуг, поэтому ее цифровизация поможет не только снять нагрузку с врачей, но и устранить коррупционную составляющую.

Ведь вся информация теперь будет доступна на веб-портале ПФУ, и работники Фонда социального страхования смогут легко ее проверить", - отметил Шмыгаль.

По его словам, для е-больничный также существенно экономит время пациента, ведь не нужно собирать кучу справок и стоять в очередях.

Благодаря электронным больничным начисление страховых выплат теперь будет происходить быстрее и прозрачнее, убежден глава правительства.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что выдача бумажных больничных возможна в четырех случаях. В частности для начисления больничных выплат лицо должно быть официально трудоустроено и иметь минимальный стаж 3 года.

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