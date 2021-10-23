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Сумская область перешла в красную зону карантина

Фото из открытых источников

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС

Сумская область с сегодняшнего дня, 23 октября, переходит на красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем Telegram по результатам внеочередного заседания Госкомиссии.
 
Он отметил, что соответствующее решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области", - написал Немчинов.

Кроме этого, комиссия приняла решение применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.

Как известно, красный уровень эпидемической опасности предусматривает введение в регионе ряда ограничений. 

Отдельно запрещается:

  • работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино - и видеосъемки.

Эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений (мероприятий) будут полностью иммунизированы и будут иметь зеленый COVID-сертификат.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

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Как сообщалось ранее, еще одна область по своим эпидемическим показаниям приблизилась к красной зоне карантина.

Так, в Ровенской области превышены коэффициент выявления случаев инфицирования, за последние три дня более 20%, и уровень госпитализаций больных COVID-19, за 20 октября 66,7% при норме не более 60 на 100 тыс. населения.

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