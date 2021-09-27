Суд смягчил меру пресечения Андрею Антоненко
Ему изменили круглосуточный домашний арест на ночной
Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко с круглосуточного на ночной домашний арест. Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Укринформ.
“Суд постановил: изменить Антоненко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля на домашний арест в определенный период суток с применением электронного средства контроля, запретив покидать место своего жительства с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить в 2 месяца - по 27 ноября включительно”, - отметила Голуб.
Также суд возложил на Антоненко дополнительные обязанности, а именно прибывать по каждому требованию в суд, сдать на хранение свои документы для выезда за границу, воздержаться от внепроцессуального общения с лицами, которые фигурируют в этом производстве в статусе потерпевших, свидетелей, экспертов, специалистов, не выезжать за пределы Киевской области без разрешения суда, носить электронный браслет и тому подобное.
Ранее в Минюсте заявляли, что обвиняемый по делу убийства Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, которого суд отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест, сможет получить компенсацию от государства за длительное пребывание в СИЗО, если его признают невиновным.