Суд смягчил меру пресечения Андрею Антоненко

Андрей Антоненко Укринформ

Ему изменили круглосуточный домашний арест на ночной

Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко с круглосуточного на ночной домашний арест. Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Укринформ.

“Суд постановил: изменить Антоненко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля на домашний арест в определенный период суток с применением электронного средства контроля, запретив покидать место своего жительства с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить в 2 месяца - по 27 ноября включительно”, - отметила Голуб.

Также суд возложил на Антоненко дополнительные обязанности, а именно прибывать по каждому требованию в суд, сдать на хранение свои документы для выезда за границу, воздержаться от внепроцессуального общения с лицами, которые фигурируют в этом производстве в статусе потерпевших, свидетелей, экспертов, специалистов, не выезжать за пределы Киевской области без разрешения суда, носить электронный браслет и тому подобное.

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Ранее в Минюсте заявляли, что обвиняемый по делу убийства Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, которого суд отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест, сможет получить компенсацию от государства за длительное пребывание в СИЗО, если его признают невиновным.