Суд обязал отца Бритни Спирс разделить опеку над ней с инвесткомпанией

Бритни Спирс Фото из открытых источников

В ноябре прошлого года суд уже назначал Bessemer Trust соопекуном певицы, однако Джейми Спирс возражал против этого решения

В Соединенных Штатах Америки суд обязал отца известной певицы Бритни Спирс разделить опеку над ее карьерой и финансами с инвестиционной компанией Bessemer Trust. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, в ноябре прошлого года суд Лос-Анджелеса назначил Bessemer Trust соопекуном певицы. При этом судья Бренда Пенни отказалась полностью лишить ее отца, Джейми Спирса, прав опеки над ней. Отец певицы возражал против этого решения и подал на него апелляцию. Еще одно заседание по этому делу назначено на 17 марта текущего года.

К слову, ранее адвокат Бритни Спирс Сэмюэл Ди Ингем заявлял, что певица "боится" своего отца и не хочет, чтобы он контролировал ее финансы и карьеру.

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Напомним, в прошлом году певица Бритни Спирс сломала ногу во время репетиции танца. Поп-принцесса готовилась к предстоящим выступлениям в рамках своего тура, когда произошел инцидент. Однако Спирс с юмором отнеслась к досадной травме и даже поделилась видео, на которое попал момент перелома.