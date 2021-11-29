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Суд начал рассматривать иск главреда "Страны" Гужвы к Зеленскому. СБУ не смогла предоставить доказательства

В понедельник, 29 ноября, Верховный суд под председательством судьи Елены Калашниковой начал рассматривать иск главного редактора "Страны" Игоря Гужвы к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании незаконным Указа о санкциях. От ответчика присутствовали два человека - представители Офиса президента и Службы безопасности Украины.

Заседание обернулось позором для властей.

Запинаясь и роясь в бумагах, эсбэушник заявил, что не располагает материалами по доказательной базе, на основании которой против Игоря Гужвы были введены санкции. И попросил суд дать ему еще время, чтобы все-таки получить документы от департаментов своей Службы.

"То есть санкции введены были больше трех месяцев назад. Почти месяц назад суд принял иск к рассмотрению. И за это время в СБУ не смогли собрать и отдать своему представителю хоть какие-то бумажки в обоснование санкций против меня и "Страны". И это неудивительно. "Страна" уже говорила с участниками заседания СНБО 20 августа, и они подтвердили, что никаких доказательств по санкциям против нас предъявлено не было. И теперь СБУ просто лихорадочно пытается хоть что-то склеить", - прокомментировал происходящее Игорь Гужва.

Следующее заседание назначено на 20 декабря.

Напомним, в пятницу, 20 августа, состоялось заседание СНБО, по результатам которого Совбез ввел незаконные санкции против Игоря Гужвы и компаний - издателей "Страны".

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