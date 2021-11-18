Суд избрал меру пресечения нардепу Гео Леросу в виде личного обязательства
Прокуратура ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте для нардепа, однако судья отклонила просьбу
Печерский районный суд Киева избрал народному депутату Гео Леросу меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом стало известно во время заседания суда, передает УП.
Отмечается, что меру пресечения применили на 2 месяца с возложением обязанностей. В частности, сдать загранпаспорта.
Прокуратура ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте для нардепа, однако судья отклонила просьбу.
Лерос в зале суда отметил, что удивлен, что ему выбрали личное обязательство.
В частности нардеп заявил, что не боится режима президента Владимира Зеленского и его команды.
Президента Лерос называет "врагом номер один" и уверяет, что тот действует на стороне лидера страны-агрессора Владимира Путина.
Также, по словам нардепа, средний палец он показал не чиновникам или института власти, а лично Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.
Напомним, ранее мы писали, что внефракционный народный депутат Гео Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому средний палец и обвинил его в измене. Скандал произошел во время сегодняшнего пленарного заседания, на котором присутствовал глава государства.
По словам нардепа, его нецензурный жест означает, что место Зеленского не на руководящей должности.