Суд арестовал четырех подозреваемых в убийстве полицейского в Чернигове

Все молодые люди будут находиться под стражей на время досудебного расследования

Суд взял под стражу четырех подозреваемых в резонансном убийстве полицейского в Чернигове. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как отмечается, все молодые люди будут находиться под стражей на время досудебного расследования.

Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицируют по статье "Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж, сопряженный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц.

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В Чернигове 1 октября ночью в микрорайоне Масаны убили сотрудника полиции. Еще одного милиционера тяжело ранили. По информации местных СМИ, тело мужчины, который оказался сотрудником полиции, обнаружили посреди улицы прохожие.