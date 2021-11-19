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Суд арестовал американца, заказавшего покушение на министра агрополитики Лещенко

Фото из открытых источников

Мера пресечения избрана сроком на два месяца

Печерский районный суд Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко. Об этом сообщает издание "Грати" в Telegram.

Как говорится, Гросанс ведет аграрный бизнес в Украине и в 2018 году нанял топ-менеджером своей компании Лещенко. Впоследствии бизнесмен обвинил его в хищении 250 миллионов долларов и пытался взыскать их через суд, однако проиграл дело. Поэтому, по версии следствия, нанял коллектора Дмитрия Коваленко для взыскания долга, но тот взял деньги и не выполнил обязательств, и американец решил его убить.

"Вместе с подельницей Еленой Богач он заказал его киллеру, который на самом деле был полицейским под прикрытием. В начале ноября полиция инсценировала покушение и убийство коллектора. После этого Гросанс и Варченко заказали "киллеру" покалечить министра Романа Лещенко", - напоминает издание.

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Как сообщалось, накануне, 18 ноября, министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге рассказал, что на министра аграрной политики Романа Лещенко готовилось покушение. Он был связан с деятельностью Лещенко в 2018 году — до должности в министерстве. Министра "заказали" за 20 тыс. долларов. 

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