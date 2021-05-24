Субсидии на следующий сезон переназначат автоматически, но есть исключения, - Кабмин

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В правительстве назвали категории, которым придется переоформлять субсидию

Кабинет министров принял постановление № 505 "Некоторые вопросы назначения жилищных субсидий", которое предусматривает автоматическое переназначение, однако для некоторых домохозяйств есть исключения. Документ размещен на "Урядовому порталі".

Как отмечается, рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

предоставлялась в денежной безналичной форме;

была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений (домов); индивидуальные застройщики, дома которых не приняты в эксплуатацию; внутренне перемещенные лица);

была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении (доме), не проживающих по месту регистрации.

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Также в постановлении указано, что решение о назначении жилищных субсидий домохозяйствам без обращений граждан принимается на основании информации Министерства финансов по результатам проведенной верификации данных получателей жилищных субсидий в апреле 2021 года.

Напомним, 19 мая Кабинет Министров Украины внес изменения в принятые в апреле этого года правил получения жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.