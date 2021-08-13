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Субсидии будут платить по сниженным нормативам, - Кабмин

Из открытых источников

Правительство обнародовало постановление

Кабинет министров Украины отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий, которая будет действовать только в случае введения в регионе красного уровня карантина. Об этом сообщил Урядовый портал.

Как отмечается, правительство обнародовало постановление об изменении правил предоставления субсидий. В частности, жилищные субсидии назначаются в случае покупки квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

Также отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

"Постановлением изымается норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку с 1 мая 2021 года она предоставляется исключительно в наличной форме", - отметил Кабмин

Как известно, постановлением также дополнен перечень документов для включения информации о иностранцах и лиц без гражданства, которые пребывают на территории Украины на законных основаниях, до Единого государственного автоматизированного реестра лиц, которые имеют право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

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Напомним, что ранее в Украине увеличены социальные нормы для расчета субсидии на отдельные виды услуг, которые были введены весной прошлого года, будут сохранены и в следующем отопительном сезоне для жителей тех регионов, которые окажутся в красной зоне карантина. Весной 2020 года были увеличены на 50 процентов нормативы на жилищно-коммунальные услуги.

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