Стоунхедж впервые за 60 лет закрывают на ремонт: В камнях появились дыры

Работы продлятся минимум две недели

Загадочный монумент Стоунхендж, Великобритания Фото из открытых источников

Мегалит Стоунхендж в Великобритании закрывают на ремонт в связи с частичным разрушением конструкций. Об этом сообщает ВВС.

"Четыре с половиной тысячи лет ударов ветра и дождя создали трещины и дыры на поверхности камня, и эта важная работа защитит особенности, которые делают Стоунхендж таким выразительным", – отметила старший куратор сайта с английского наследия Хизер Себир.

Как уточняется, есть повреждения бетонных стяжек, швов, а также перемычек.

Началом ремонта стал своеобразный ритуал. Британца, который положил монету под один из камней в 1950-х годах, пригласили ее забрать. Королевский монетный двор также выпустит специальную памятную монету.

Стоунхендж – это памятник, который расположен вблизи города Солсбери в Англии и существует уже много веков. Кромлех состоит из нескольких камней висотой до 8, 5 метров. Трижды перестраивался между 3500 и 1000 годами до н. э. Сегодня это мировое наследие ЮНЕСКО, которое окутано различными легендами.

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Как стало известно, недавно ученые приблизились к разгадке одной из трех тайн Стоунхеджа. Предполагают, что его камни могут быть с места лишь за 25 километров от самой достопримечательности.