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Столкновения под ОП: На одного из участников составили протокол из-за ругани

Член Политического совета партии "Демократический топор" Юрий Гудименко Бабель

Протокол ему вручили из-за того, что он нецензурно ругался возле улицы Банковой

В понедельник, 22 ноября, Национальная полиция составила административный протокол на члена политического совета партии "Демократична сокира" Юрия Гудыменко за "мелкое хулиганство", передает "Бабель".

Сам Гудименко уточнил, что протокол ему вручили из-за того, что он нецензурно ругался возле улицы Банковой.

По его словам, во время акции памяти Небесной сотни активисты пытались пройти под Офис президента, но их не пустили, хотя "была зарегистрирована заявка на проведение мирной акции".

Гудименко отметил, что обжалует этот протокол в суде.

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Напомним, в воскресенье, 21 ноября, участники акции ко Дню Достоинства и Свободы пытались попасть в Офис президента, однако большинство из них не пускала полиция. Впоследствии, небольшую часть активистов полиция пропустила, проверив вещи, но организованную колонну не пустили.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 ноября 2021 года, украинцы отмечали День Достоинства и свободы. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Достоинства и свободы.

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