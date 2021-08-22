Столичный фуникулер возобновляет работу с 23 августа

Киевский фуникулер Фото из открытых источников

Его работу прекратили из-за проведения ремонта

С понедельника, 23 августа, в столице после проведения ремонта восстанавливают работу фуникулера. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"23 августа в 12:00 возобновляется работа фуникулера после ежегодного планового ремонта и испытаний", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Киеве 23 августа поднимут самый большой флаг Украины

Как отмечается, во время ежегодной проверки система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой.

Кроме этого, специалисты обследовали пути, контактную сеть и выполнили текущий ремонт вагонов подъемников.

Новости по теме: Саммит первых леди и джентльменов в Киеве: Участие примут 11 гостей

Напомним, по случаю празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины в столице 23 и 24 августа будут внесены изменения в работу маршрутов наземного общественного транспорта, а также Киевского метрополитена.