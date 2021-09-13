Столица вошла в десятку городов с самым грязным воздухом

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Индекс Киева составляет 111 при норме в 50

В Киеве в понедельник, 13 сентября, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздух в мире. Об этом говорится в данных портала Iqair что отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Как отмечается, по состоянию на 10:00 индекс Киева составляет 111 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

Портала Iqair

Известно, что при таком уровне загрязнения атмосферного людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.

Напомним, ранее, 25 августа, в Киеве также был зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнение воздуха в мире. Тогда по состоянию на 10:00 Индекс столицы составлял 106 при норме в 50.