Стоимость тепла и горячей воды для жителей домов без централизованного отопления вырастет, - эксперт

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Договорившись с властями ряда городов о том, что тарифы на тепло и горячую воду до весны останутся на уровне, установленном с 2018 года, правительство проигнорировало проблемы домов, которые отказались от централизованного отопления. Об этом Алена Голубева пишет в статье "Растают по весне. Какой ценой власти заморозили тарифы на тепло" на сайте 112ua.tv.

В некоторых домах с собственными котельными летом куб горячей воды стоил 250 гривен (для сравнения, у "Киевтеплоэнерго" - 97,89 грн/куб). В то время газ стоил 20 грн/куб. Проблема таких домов, которые отказались от централизованного отопления и установили собственные котельные, вообще не затронута в меморандуме о сохранении тарифов.

Кроме того, меморандум только частично решил проблему бюджетных учреждений, газ для которых должен закупаться по рыночной цене. В Ассоциации городов подсчитали, что расходы местного управления на обеспечение теплом бюджетных учреждений (школ, детсадов, больниц) в связи с повышением цен на газ для них с 8 до 18 грн/куб. м составят в отопительном сезоне 17 млрд грн, что на 9 млрд грн больше, чем в предыдущем. И это на фоне того, что ТЭК требуют дополнительного финансирования с учетом сохранения их тарифов на нынешнем уровне 16 млрд грн.

Правительство в меморандуме пообещало зафиксировать верхнюю границу стоимости газа для бюджетных организаций на уровне 13 грн/куб. м. Глава Ассоциации городов Виталий Кличко сообщил, что у правительства просили 11,2 грн/куб. м для бюджетников.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании между правительством и местными властями меморандума о неизменности тарифов на горячую воду и тепло для населения в течение отопительного сезона 2021-2022.

Власти уже неоднократно заявляли о том, что, несмотря на рост мировых цен на газ, тарифы для населения в Украине расти пока не будут. В частности, в годовом тарифе газоснабжающих компаний неизменность тарифа зафиксирована до 1 мая 2022 года. В то же время, по данным Госстата, средние цены на электроэнергию, воду, газ и другие коммунальные услуги в августе по сравнению с прошлым годом выросли почти на треть.