Стерненко начал охоту на работников ZIK, "112 Украина" и NewsOne

Сергей Стерненко Укринформ

Радикал Сергей Стерненко не успел выйти на свободу, как вновь решил нарушить закон. На этот раз одесский экс-лидер "Правого сектора" объявил охоту на журналистов телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne, передают "Вести".

В частности, радикал требует от работодателей не брать на работу указанных журналистов и намеревается создать базу данных по всем работникам массмедиа, сотрудничавших с перечисленными телеканалами. "Некоторые из пропагандистов будут скрывать факты своей работы на упомянутых телеканалах. Но они сознательно работали на агрессора, поэтому мы должны не забывать о них. Есть мысль создать реестр всех, кто помогал вести против нас информационную войну, и распространить эти данные среди широкой общественности, чтобы пропагандистам было сложнее найти себе новую работу", - предложил Стерненко.

Facebook-страница Сергея Стерненка

Соответственно, радикал собирает группу добровольцев, которые будут собирать информацию. Причем он уверяет, что "в этом нет ничего противоправного", хотя на самом деле создание и тем более распространение такого рода базы данных без согласия людей, занесенных в нее - прямое нарушение Конституции Украины.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. По этим фактам открыты производства, в которых он выступает в качестве потерпевшего, несмотря на то, что убил одного из якобы нападавших. Правда, СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Ивана Кузнецова радикалом. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. 13 августа прошлого года Стерненко вручили обвинительный акт, в сентябре состоялось первое подготовительное заседании по делу, и суд отправил радикала под ночной домашний арест. Однако уже в этом году убийцу суд... отпустил на поруки народному депутату Роману Лозинскому.