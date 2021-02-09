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Степанов сравнил китайскую вакцину от коронавируса с iPhone

Министр здравоохранения Максим Степанов Википедия

Глава Минздрава подчеркнул, что Украина закупает только те вакцины, которые соответствуют международным критериям

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил высокое качество китайской вакцины от коронавируса Sinovac, которую заказала Украина, и сравнил ее с популярными смартфонами. Об этом он рассказал в интервью "Гордон".

Как отмечается, глава Минздрава попытался развенчать распространенный среди украинцев миф о том, что большинство товаров из Китая – низкого качества. Он для примера привел ситуацию с продажами в Украине смартфонов iPhone, на которые на отечественном рынке наблюдается традиционный спрос.

"Украинская ментальность такова: все китайское плохое априори... Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят: "Классный телефон". А к китайской вакцине относятся скептически", – отметил министр.

Степанов подчеркнул, что Украина закупает только те вакцины, которые соответствуют международным критериям и являются безопасными для здоровья.

"Наш критерий прост – безопасная и эффективная вакцина", – пояснил глава Минздрава.

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Ранее сообщалось, что китайская компания Sinovac может задержать поставки вакцины от коронавируса в Украину. Это может быть связано с задержками со стороны регулировочных органов.

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