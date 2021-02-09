Степанов сравнил китайскую вакцину от коронавируса с iPhone

Глава Минздрава подчеркнул, что Украина закупает только те вакцины, которые соответствуют международным критериям

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил высокое качество китайской вакцины от коронавируса Sinovac, которую заказала Украина, и сравнил ее с популярными смартфонами. Об этом он рассказал в интервью "Гордон".

Как отмечается, глава Минздрава попытался развенчать распространенный среди украинцев миф о том, что большинство товаров из Китая – низкого качества. Он для примера привел ситуацию с продажами в Украине смартфонов iPhone, на которые на отечественном рынке наблюдается традиционный спрос.

"Украинская ментальность такова: все китайское плохое априори... Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят: "Классный телефон". А к китайской вакцине относятся скептически", – отметил министр.

Степанов подчеркнул, что Украина закупает только те вакцины, которые соответствуют международным критериям и являются безопасными для здоровья.

"Наш критерий прост – безопасная и эффективная вакцина", – пояснил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что китайская компания Sinovac может задержать поставки вакцины от коронавируса в Украину. Это может быть связано с задержками со стороны регулировочных органов.