Степанов рассказал, как чувствует себя после COVID-вакцинации

Вакцинирование Максима Степанова Facebook-страница Максима Степанова

Министр заверил, что с ним все в порядке

Министр здравоохранения Максим Степанов после вакцинации индийским препаратом Covishield чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Во время посещения опорной Александровской больницы в Киеве вакцинировался лично. Чувствую себя хорошо", - отметил он.

По словам Степанова, он также пообщался с врачами и медицинским персоналом, которые вакцинировались одновременно с ним.

"Сегодня, чтобы снять абсолютно все вопросы о качестве и действенности вакцины, я внес соответствующие изменения в Национальный план вакцинации, что позволило Президенту Украины и мне сделать прививку публично и без нарушения нормативных процедур", - отметил министр.

При этом глава Минздрава заверил, что сейчас на первом этапе самой важной является вакцинация именно медиков и военных, потому что именно они должны быть защищены.

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Напомним, что сегодня в прямом эфире вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. Он сделал это первым из украинских чиновников.