live
Новости » Общество Читати новину українською

Степанов рассказал, как чувствует себя после COVID-вакцинации

Вакцинирование Максима Степанова Facebook-страница Максима Степанова

Министр заверил, что с ним все в порядке

Министр здравоохранения Максим Степанов после вакцинации индийским препаратом Covishield чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Во время посещения опорной Александровской больницы в Киеве вакцинировался лично. Чувствую себя хорошо", - отметил он. 

По словам Степанова, он также пообщался с врачами и медицинским персоналом, которые вакцинировались одновременно с ним. 

"Сегодня, чтобы снять абсолютно все вопросы о качестве и действенности вакцины, я внес соответствующие изменения в Национальный план вакцинации, что позволило Президенту Украины и мне сделать прививку публично и без нарушения нормативных процедур", - отметил министр. 

При этом глава Минздрава заверил, что сейчас на первом этапе самой важной является вакцинация именно медиков и военных, потому что именно они должны быть защищены. 

Новости по теме: Вакцинация от COVID-19: Ответы на самые распространенные вопросы относительно прививки

Напомним, что сегодня в прямом эфире вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. Он сделал это первым из украинских чиновников.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Курс гривни относительно иностранных валют: Сколько стоит доллар 1 марта Гривня заметно укрепилась: Что происходит на валютном рынке Украины? В правительстве прогнозируют, что курс гривны не превысит 30 за доллар к 2024 году Гривня продолжает уверенно укрепляться: Курсы валют от НБУ

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Заседание Согласительного совета | 01.03.21
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Изменение климата в мире. Процесс вакцинации. Загрязнение океана | #Новости | 26.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21