Степанов рассказал, как чувствует себя после COVID-вакцинации
Министр заверил, что с ним все в порядке
Министр здравоохранения Максим Степанов после вакцинации индийским препаратом Covishield чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Во время посещения опорной Александровской больницы в Киеве вакцинировался лично. Чувствую себя хорошо", - отметил он.
По словам Степанова, он также пообщался с врачами и медицинским персоналом, которые вакцинировались одновременно с ним.
"Сегодня, чтобы снять абсолютно все вопросы о качестве и действенности вакцины, я внес соответствующие изменения в Национальный план вакцинации, что позволило Президенту Украины и мне сделать прививку публично и без нарушения нормативных процедур", - отметил министр.
При этом глава Минздрава заверил, что сейчас на первом этапе самой важной является вакцинация именно медиков и военных, потому что именно они должны быть защищены.
Напомним, что сегодня в прямом эфире вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. Он сделал это первым из украинских чиновников.