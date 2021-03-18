Степанов предполагает, что вспышка COVID продлится до апреля

Максим Степанов Слово и Дело

По его словам, сейчас в Украине нету необходимости вводить локдаун

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будут вводить локдаун, и спрогнозировал, что вспышка COVID-19 продлится до конца апреля. Об этом сообщил Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".

"Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимания именно на карантинные ограничения, которые действуют на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до "красного" уровня. Если уже область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения", - пояснил глава Минздрава.

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Напомним, что пандемия COVID-19 в Украине набирает обороты. С 20 марта Киев переходит в "красную" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации в городе. В частности, в столице закроют театры, кинотеатры, ТРЦ, дети будут учиться дистанционно, кафе и рестораны будут работать на "вынос", а в заполненность общественного транспорта составит лишь 50%.