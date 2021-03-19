Степанов назвал регионы, которые могут попасть в красную зону карантина

Максим Степанов Фото из открытых источников

Сложная ситуация с количеством COVID-больных наблюдается в западных областях

Западные области находятся в наибольшем риске попадания в красную зону карантинных ограничений. Об этом журналистам "Украина24" сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"У нас сложная ситуация в западных областях. Во Львовской области начался рост (COVID-случаев, - ред.). В том числе в Харьковской области, но пока все контролируемо. В Николаевской области есть по одному из показателей. То есть все те области, которые находятся в оранжевой зоне", - отметил он.

Напомним, что, по данным Минздрава, в красной зоне остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В оранжевой оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области.

Остальные регионы - в желтой карантинной зоне.