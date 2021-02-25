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Степанов назвал побочные эффекты от COVID-вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Украинцев накануне начали вакцинировать индийским препаратом CoviShield

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие могут возникнуть побочные эффекты от вакцинации против коронавируса. Об этом он рассказал в эфире программы "Ранок з Україною".  

По словам главы, Минздрава побочные эффекты могут проявляться в форме покраснения места прививки и повышенной температуры. Степанов подчеркнул, что эти побочные эффекты похожи на те, которые возникают после вакцинации против гриппа.  

"Мы все привыкли к таким побочным эффектам, когда делаем прививку от гриппа. Сам процесс вакцинации идет планово. Вчера звонил Евгению Горенко, врачу-реаниматологу Черкасской областной больницы, которому первому в Украине сделали прививку. Чувствует себя хорошо", - добавил он.

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Напомним, накануне в Украине началась вакцинация населения против коронавируса. Первими прививки индийским препаратом CoviShield получили врачи мобильной медицинской бригады. В общем за день было вакцинировано 159 украинцев. 

А недавно главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в четверг, 25 февраля,  вакцинация против коронавируса начнется во всех областях.

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