Степанов назвал два города, где сейчас самая сложная ситуация с COVID-19

Максим Степанов Фото из открытых источников

Стабилизировать ситуацию можно, только соблюдая жесткие ограничения

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 самой сложной является ситуация с заполненностью больниц в Киеве и Одессе. Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

"Мне кажется, что в Киеве довольно сложная ситуация, действительно сложная ситуация также в Одессе. В Киеве мы добавляем сейчас койки, в частности, в Академии медицинских наук мы отфинансируем 500 коек", - рассказал министр.

Новости по теме: В Украине планируют финансировать реабилитацию COVID-больных за государственный счет

Он также отметил, что, чтобы ситуация выровнялась, нужно придерживаться введенных жестких карантинных ограничений. Примером этого является Ивано-Франковская область, где удалось стабилизировать ситуацию.

"Мы полностью стабилизировали ситуацию на Ивано-Франковщине, а она пылала. Когда мы видели там темпы роста, то было жутко", - отметил Степанов.

Новости по теме: В Кривом Роге женщина продавала поддельные COVID-справки для выезда за границу

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине уровень госпитализаций больных с коронавирусом превышен в 21 из 25 регионов.