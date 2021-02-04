Стефанишина: Вакцина - это новый безвиз

Ольга Стефанишина Фото из открытых источников

По ее словам, именно с вакциной международные организации и западные страны связывают либерализацию движения между странами

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сравнила вакцину против коронавируса с безвизом, поскольку она предоставит возможность для смягчения ограничений на передвижение между странами. Об этом она заявила в интервью "ТСН".

По ее словам, именно с вакциной международные организации и западные страны связывают либерализацию движения между странами.

"Не секрет, что вакцина-это новый безвиз. Именно с вакциной международные организации и западные страны связывают либерализацию движения, возвращение к нормальному образу жизни и коммуникации. Мы уже в этом диалоге с ЕС, мы знаем, что происходит каждый день, ведем коммуникацию с государствами-членами и не будем отставать", - сказала Стефанишина.

Она убеждена, что в апреле ситуация с вакцинацией нормализуется и спадет "вакцинационный хайп".

Напомним, ранее Ольга Стефанишинв заявила, что несколько стран Европейского Союза согласились продать Украине избыток вакцины против коронавирусной инфекции.





