Стартовали продажи на "круиз" в стратосферу: Сколько стоит билет

Стоимость полета составляет 125 тысяч долларов за место

Согласно сообщению, стоимость полета составляет 125 тысяч долларов за место.

Как отмечается, люди проведут около шести часов на борту капсулы во время полета. В "Нептуне" есть лежачие сиденья, панорамные окна, ванная комната, предусмотрены закуски.

Первый коммерческий полет в стратосферу планируется провести до конца 2024 года.

К слову, 18 июня компания совершила первый тестовый полет с космодрома во Флориде. Он длился 6 часов 39 минут. Корабль достиг максимальной высоты 33 043 м и приводнился в Мексиканском заливе.

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Напомним, ранее аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая богатейшему человеку мира Джеффу Безосу, анонсировала на 20 июля пилотируемый запуск ракеты New Shepard с туристами на борту.

Позже стало известно, что Безос вместе с братом Марком возьмет участие в первой пилотируемой туристической миссии в космос.