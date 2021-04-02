Стало известно, сколько спецпропусков выдадут киевлянам

Спецпропуск для пользования транспортом на период локдауна КГГА

Их хотят выдать 400 тысячам работникам критической инфраструктуры

Столичная власть планирует выдать около 400 тысяч спецпропусков на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме. Об этом сообщил глава города Виталий Кличко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск – это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности, и не забывать носить маску", - отметил он.

По словам Кличко, в первую очередь такой документ будут выдавать работникам критической инфраструктуры города. В частности, это медикам, спасателям, работникам социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщикам и военным.

"Всего таких пропусков будет, как и во время карантина в прошлом году, примерно 400 тысяч", - отметил глава города.

При этом мэр Киева добавил, что в городе не будут уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов на время локдауну. Сейчас в столице курсирует 1130 единиц наземного общественного транспорта.

Кроме этого, метрополитен также будет продолжать работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам.

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Напомним, с понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливаются карантинные ограничения. В частности, работа общественного транспорта будет осуществляться только по специальным пропускам, а также комиссия по техногенной безопасности рекомендует магазинам ввести специальное приоритетное время для пенсионеров.