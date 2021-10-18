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Стало известно, сколько нардепов и членов Аппарата в Раде болеют COVID-19

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Спикер парламента не назвал фамилий больных, отметив, что это конфиденциальная информация

В Верховной Раде Украины сейчас два народных депутата и восемь членов Аппарата парламента болеют коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук во время брифинга, который транслировал "Перший Незалежний".

"По информации, которую я сегодня утром получил, два народных депутата, восемь членов Аппарата ВР (болеют COVID-19 - ред.)", – отметил спикер.

В то же время он не назвал фамилий больных, отметив, что это конфиденциальная информация.

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Напомним, бывший председатель ВР Дмитрий Разумков впервые сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 11 ноября 2020 года. Тогда он говорил, что чувствует себя нормально. О своем выздоровлении он заявил 30 ноября.

О втором заражении политика стало известно 10 сентября 2021 года, после того, как Разумков сделал формальный тест перед участием в Ялтинской европейской стратегии.

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