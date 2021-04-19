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Стало известно, могут ли из-за карантина продлить учебный год в школах

Фото из открытых источников

По закону, учебный год в школах длится до 30 июня

В Украине образовательное учреждение или местная власть имеют право продлевать учебный год, или закончить его традиционно. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире телеканала "1+1".

По его словам, учебный год в школах длится до 30 июня - это по закону. Власть на местах может самостоятельно принимать решения относительно учебного процесса.

"Если школа или департамент образования решит продлить учебный год, то они имеют на это право. Ученики должны учиться не менее 175 учебных дней в течение года", - пояснил омбудсмен.

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Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки утвердило типовую образовательную программу для 5-9 классов учреждений общего среднего образования, яка определяет учебную нагрузку учащихся.

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