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Стало известно, кто будет проверять ковидные документы в транспорте Киева

МВД

За отсутствие разрешительных документов предусматривается штраф

Выборочную проверку необходимых для проезда в общественном транспорте Киева ковид-документов после введения строгих ограничений с 1 ноября будут осуществлять рейдовые группы правоохранителей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает "Украинская правда".

Выборочную проверку документов в наземном транспорте и метро будут проводить рейдовые группы. В случае отсутствия соответствующих документов у граждан будут составлять админпротоколы о нарушении правил карантина, которые затем направляются в суд для принятия решения.

Предусмотрен КоАП штраф-от 17 до 34 тысяч гривен. Размер штрафа определяет суд.

Новости по теме: Киев усиливает карантин с 1 ноября: Как будут работать школы, садики и транспорт

Напомним, Киев с 1 ноября переходит в красную зону эпидемической опасности распространения коронавируса и соответственно усиливает карантинные ограничения. Такое решение сегодня приняла на своем заседании Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

 

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