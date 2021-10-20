Стало известно, когда суд Амстердама вынесет приговор по делу скифского золота

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После оглашения приговор будет опубликован на веб-сайте суда Recthtspraak.nl

Апелляционный суд Амстердама вынесет решение по делу так называемого скифского золота во вторник, 26 октября. Об этом говорится в обнародованном в среду, 20 октября, сообщении суда.

"Апелляционный суд Амстердама вынесет свое решение в вопросе крымских сокровищ во вторник, 26 октября 2021, года в 11:00. Приговор будет в письменном виде и будет зачитан на открытом суде", – сказано в сообщении.

После оглашения в суде приговор вместе с сообщением для прессы будет опубликован на веб-сайте суда Recthtspraak.nl.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи по делу скифского золота.