Стало известно, какую вакцину от коронавируса Украина получит первой

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко Фото из открытых источников

До конца февраля государство рассчитывает получить миллион доз препарата

На следующей неделе Украина получит первую партию вакцины от коронавируса COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

Так, в течение следующих двух недель государство ожидает получить миллион доз препарата AstraZeneca. Ляшко подчеркнул, что он может быть поставлен двумя партиями до 500 тысяч доз.

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"Мы готовы согласиться на первую партию в объеме 500 000 доз, чтобы не ждать, пока сформируют полную партию в 1 млн, и чтобы быстрее приступить к вакцинации", — пояснил главный санитарный врач.

По его словам, первую прививку от COVID-19 планируется провести на следующий день после получения вакцины. Также Виктор Ляшко добавил, что сейчас Украина имеет контракты на 12 миллионов доз вакцины AstraZeneca и Novavax с опцией расширения еще на 3 миллиона доз. Отмечается, что вакцина производится на мощностях индийской кампании Serum.

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Напомним, несколько дней назад Виктор Ляшко сообщил, что первой в Украину может быть доставлена вакцина против коронавируса компании AstraZeneca, которую закупили за средства из государственного бюджета.