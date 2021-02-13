Стало известно, какую вакцину от коронавируса Украина получит первой
До конца февраля государство рассчитывает получить миллион доз препарата
На следующей неделе Украина получит первую партию вакцины от коронавируса COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.
Так, в течение следующих двух недель государство ожидает получить миллион доз препарата AstraZeneca. Ляшко подчеркнул, что он может быть поставлен двумя партиями до 500 тысяч доз.
"Мы готовы согласиться на первую партию в объеме 500 000 доз, чтобы не ждать, пока сформируют полную партию в 1 млн, и чтобы быстрее приступить к вакцинации", — пояснил главный санитарный врач.
По его словам, первую прививку от COVID-19 планируется провести на следующий день после получения вакцины. Также Виктор Ляшко добавил, что сейчас Украина имеет контракты на 12 миллионов доз вакцины AstraZeneca и Novavax с опцией расширения еще на 3 миллиона доз. Отмечается, что вакцина производится на мощностях индийской кампании Serum.
Напомним, несколько дней назад Виктор Ляшко сообщил, что первой в Украину может быть доставлена вакцина против коронавируса компании AstraZeneca, которую закупили за средства из государственного бюджета.