Стало известно, какими будут тесты по различным предметам на ВНО-2022

Фото из открытых источников

В правилах для каждого предмета указаны структура теста; количество и типы задач; схема начисления тестовых баллов; время, отведенное на выполнение теста

В Украинском центре оценивания качества образования определили, какими будут тесты из разных предметов на ВНО-2022. Соответствующие характеристики тестов, критерии оценки и схемы начисления баллов опубликовали на сайте учреждения, передает "Украинская правда".

"Подробное знакомство с информацией, представленной в характеристике сертификационной работы, поможет рационально распределить время для выполнения ее задач и выработать собственную стратегию эффективной работы во время прохождения внешнего независимого оценивания", – отмечают в УЦОКО.

Отмечается, что в правилах для каждого предмета ВНО указано структуру теста, количество и типы задач; схему начисления тестовых баллов; время, отведенное на выполнение теста.

Среди тестов предлагаются следующие варианты:

Тест по украинскому языку состоит из 2 частей и насчитывает всего 40 задач, одно из которых – открытое. На выполнение работы дается 150 минут.

Тест по украинскому языку и литературе внешнего независимого оценивания 2022 года содержит 67 заданий.

Он состоит из 4 частей:

в первой части – 24 заданий;

во второй – 39 заданий;

в третьей – 3 задания с коротким ответом;

а в четвертой – одна задача с развернутым ответом.

На выполнение работы отведено 210 минут.

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Отмечается, что в тесте по математике уровня стандарта будет 26 заданий. Их необходимо выполнить за 120 минут.

Тест профильного уровня по математике отныне будет содержать 32 задания вместо прошлых 34.

В нем будут:

задание с выбором одного правильного ответа (16 заданий);

задание на установление соответствия "логические пары" (4 задания);

задача открытой формы с коротким ответом – 9 заданий, среди которых будут структурированные (4) и неструктурированные задания (5 заданий).

Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Тест по истории Украины содержит 2 части по 30 заданий: "История Украины 1914 г. – начало XXI в." и "История Украины от древнейших времен до 1914 г".

На выполнение 60 заданий отведено 150 минут.

Тест по английскому языку насчитывает 59 заданий.

Он состоит из 4 частей:

"Понимание речи на слух (аудирование)" – 16 заданий различных форм;

"Чтение" – 22 задания разных форм;

"Использование языка" – 20 задач;

"Письмо" – одна задача открытой формы.

На выполнение работы будет отведено 150 минут.

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В тестах с немецкого, французского и испанского языков так же будет 59 заданий разных форм и 4 части в каждом:

"Понимание речи на слух (аудирование)" – 16 заданий;

"Чтение" – 22 задания;

"Использование языка" – 20 задач;

"Письмо" – одно задание открытой формы с развернутым ответом.

На выполнение теста также будет отведено 150 минут.

В тесте по географии будет 54 задания различной формы: с выбором одного правильного ответа (36 заданий), на установление соответствия (6 заданий), открытой формы с коротким ответом (6 заданий) и с выбором трех правильных ответов (6 заданий).

На выполнение работы отведено 150 минут.

Тест с биологии насчитывает 50 заданий: с выбором одного правильного ответа (38 заданий), на установление соответствия (8 задач) и с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задания).

На выполнение теста также выделили 150 минут.

В тесте по физике будет 38 заданий разных форм: с выбором одного правильного ответа (20 заданий), на установление соответствия "логические пары" (4 задания), открытой формы с коротким ответом (14 заданий).

На выполнение задания отведено 180 минут.

Определенные изменения претерпела структура теста по химии, который в 2022 году будет состоять из 50 заданий вместо 52.

В тесте будут задания с выбором одного правильного ответа (34 задания), задания на установление соответствия "логические пары" (4 задания), задания открытой формы с коротким ответом – 12 заданий, среди которых структурированы в (2 задания) и неструктурированные (10 заданий).

На выполнение работы отведено 150 минут вместо 180.

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Напомним, ранее мы писали, что в этом году каждый зарегистрированный участник внешнего независимого оценивания (ВНО) сможет бесплатно пройти тесты максимум по 5 учебным предметам.