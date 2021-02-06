Стало известно, какие тюрьмы первыми уйдут с молотка

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Сейчас исправительный центр и две колонии находятся на этапе консервации и не функционируют

В 2021 году первыми пенитенциарными учреждениями для продажи имущества станут исправительный центр и две колонии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В частности, первым с молотка уйдет Ирпенский исправительный центр №132 с площадью земельных участков 8,3 гектара и зданий площадью 27830,6 квадратных метров.

Следующими намерены продать Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51 в Одессе.

Сейчас исправительный центр и две колонии находятся на этапе консервации и не функционируют.

В то же время в министерстве рассказали, что за полученные средства по продаже планируют построить новые исправительные учреждения.

Напомним, ранее глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине впервые тюрьма будет передана на приватизацию уже в марте этого года.