Стало известно, какие тюрьмы первыми уйдут с молотка
Сейчас исправительный центр и две колонии находятся на этапе консервации и не функционируют
В 2021 году первыми пенитенциарными учреждениями для продажи имущества станут исправительный центр и две колонии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
В частности, первым с молотка уйдет Ирпенский исправительный центр №132 с площадью земельных участков 8,3 гектара и зданий площадью 27830,6 квадратных метров.
Следующими намерены продать Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51 в Одессе.
Сейчас исправительный центр и две колонии находятся на этапе консервации и не функционируют.
В то же время в министерстве рассказали, что за полученные средства по продаже планируют построить новые исправительные учреждения.
Напомним, ранее глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине впервые тюрьма будет передана на приватизацию уже в марте этого года.