Стало известно, какие документы нужны при вакцинации от COVID

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Обязательно надо иметь с собой паспорт

Во время вакцинирование от коронавируса украинцам следует взять с собой паспорт, а в случае отсутствия декларации с врачом, еще и идентификационный код. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

Сейчас первыми в Украине получат вакцину от COVID-19 медики, им делают прививки по очереди.

"Если у медицинского работника есть декларация с семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы все же был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев", - отметил он.

По словам Животенюка, в случае отсутствия декларации с врачом, процедура регистрации займет примерно 15-20 минут. Поэтому дополнительно стоит иметь при себе еще и идентификационный код.

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Напомним, накануне в Украине началась кампания по вакцинации населения. Первым вакцинировали врача-реаниматолога опорной из COVID-19 Черкасской областной больницы Евгения Горенко. По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, сегодня этот процесс должен начаться во всех регионах. Первыми в Украине вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India получают медики.