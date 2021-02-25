Стало известно, как чувствуют себя первые в Украине вакцинированные против COVID-19

Фото из открытых источников

Медработники продолжаю выполнять свою работу

Первые вакцинированные в Украине от COVID-19 медработники чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко Фейсбук.

По словам Ляшко, он пообщался с реаниматологом из Черкасс Евгением Горенком, врачом мобильной бригады из Винницы Людмилой Бойко и врачом, который работает в ковидном отделении в Чернигове, Игорем Кузиным. "К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", - написал чиновник.

Известно, что сейчас вакцинацию против коронавируса начали в Киевской, Черниговской, Черкасской и Винницкой областях.

Новости по теме: Киевская область получила 16 600 доз вакцины от коронавируса COVID-19

Напомним, вчера, 24 февраля, в Украине сделали первую прививку против коронавирусной болезни COVID-19. Препарат CoviShield вкололи врачу-реаниматологу опорной по COVID-19 Черкасской областной больницы.

Всего за первый день кампании вакцинации от коронавируса прививка первой дозой получили 159 человек. Больше всего вакцинировали людей в Черкасской области.