Стало известно как будут работать учреждения культуры во время "желтого" уровня карантина

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Для работы в условиях желтого уровня достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы “желтый” внутренний COVID-сертификат

Учреждения культуры, которые хотят работать на полную, должны обслуживать исключительно вакцинированных хотя бы одной дозой или тех, кто имеет действительные справки о тестировании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры на странице в Facebook.

“Кинотеатры, клубы, театры и другие заведения сферы культуры могут работать, но с соблюдением карантинных требований и ограничений”, - говорится в публикации.

Так, в “желтой” зоне стоит обязательно соблюдать масочного режима, физической дистанции в 1,5 м, при этом запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории, с наполненностью кинозалов или залов и других учреждений культуры более 2/3 мест (при схеме размещения "2 заполненные ряды - 1 пустой") или более 50 % мест (при размещении в шахматном порядке). В то же время уточняется, что ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

“Чтобы карантинные условия желтого и последующих уровней нас не ограничивали — следует прививаться! Если учреждения культуры хотят работать на полную - должны обслуживать исключительно вакцинированных, хотя бы 1 дозой, или тех, кто имеет действующие справки о тестировании. При этом надо иметь минимум 80% работников также вакцинированных хотя бы 1 дозой или с действующими отрицательными результатами тестов”, - поясняют в МКИП.

Также отмечается, что для работы в условиях желтого уровня достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы “желтый” внутренний COVID-сертификат или временно справку 063-О, выданную семейным врачом.

Кроме того, временно для беспрепятственного посещения учреждений культуры или любых мероприятий разрешено иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген. Такой результат действителен 72 часа", - поясняют в министерстве.

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Как сообщалось ранее, с 23 сентября во всех регионах Украины будет установлено желтый уровень епіднебезпеки.