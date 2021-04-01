Стало известно, как будут ходить поезда из-за локдауна в Киеве и области

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УЗ не будет вводить никаких ограничений без решения соответствующих комиссий

"Укрзализныця" пока не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в "красной" столице и Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Укрзализныця" отмечает, что действующее расписание движения по Киеву и области остается без изменений, а посему никаких ограничений высадки/посадки не будет введено до того, как Государственная или региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не примут соответствующее решение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это коснется и поездов дальнего следования и пригородных электричек до или через Киев.

"Со своей стороны "Укрзализныця" призывает пассажиров путешествовать только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима на вокзалах и в поездах чтобы максимально обезопасить себя, других пассажиров и работников железной дороги, которые идут на личный риск для недопущения транспортного коллапса", - отметили в компании.

При этом в УЗ добавили, что в настоящее время санитарная обработка вагонов производится в каждом пункте формирования и оборота после каждого рейса: выполняются сухая, влажная уборка, дезинфекция внутренних помещений вагонов, обработка поверхностей самого большого контакта (ручки, поручни, откидные сидения, кнопки слива, раковины и тому подобное).

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Напомним, что в Киеве с 5 апреля общественный транспорт будет перевозить пассажиров только по спецпропускам. Ограничения будут действовать до 16 апреля включительно.