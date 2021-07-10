Стало известно имя украинского военного, умершего на Донбассе
Вскоре мужчина должен был отмечать свое 44-летие
Украинский военный, который погиб 9 июля, во время выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Золотое в районе проведения ООС, - старший солдат Владимир Яськов. Об этом сообщила пресс-служба 24-й ОМБр имени короля Даниила у Facebook.
"Вчера, 09 июля 2021 года, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Золотое, погиб наш побратим - старший солдат Яськив Владимир Богданович.
Владимир находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра.
Врагу был предоставлен адекватный ответ из разрешенных средств вооружения для подавления огневых точек противника. Но во время смены позиции старшим солдатом Яськивым случилось непоправимое... вражеский снайпер смертельно ранил Владимира.
Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собратья и командования подразделения, где погибший проходил службу уже полтора года, вспоминают его как порядочного, смелого, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, который всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров.
Владимир Яськив родился 29 июля 1977 года и был родом из поселка Большие Борки на Тернопольщине. Вскоре должен был отмечать свое 44-летие.
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Напомним, ранее мы писали, что за сутки 9 июля в районе проведения Операции объединенных сил в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение несовместимое с жизнью, еще один - ранение, двое – боевое травмирование. Всего в течение суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.