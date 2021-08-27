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В Минздраве назвали места, где люди чаще всего заражаются COVID-19

Игорь Кузин Фото из открытых источников

Крупнейшие распространители инфекции это массовые семейные праздники, профессиональные коллективы и инфицирование за рубежом

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, где люди чаще всего заражаются коронавирусом COVID-19. Об этом он сказал в интервью BBC.

По словам врача, есть три места, где заболевают чаще всего:

  • семья, когда празднуют свадьбу, или какие-то большие домашние праздники без соблюдения правил;
  • профессиональные коллективы;
  • инфицирование за рубежом.

"Также есть риск инфицироваться в религиозном учреждении. Там часто не соблюдаются требования индивидуальной защиты. Однако сказать, что это ключевой фактор, который нам дает больше всего больных, нельзя", - добавил он.

Кроме того, Кузин подчеркнул, что меньше шансов заразиться на открытом пространстве, чем в закрытом, а в метро надо использовать маски.

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Напомним, Игорь Кузин также поделился мыслями, сколько еще продлится пандемия коронавирус. Он считает, что в этом году пандемия точно не закончится, поскольку вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами. Поэтому он прогнозирует, что она будет длиться по крайней мере еще от двух до пяти лет.

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