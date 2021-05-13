Стали известны победители 10-й юбилейной премии YUNA. Список

Победителей назвали в 17 номинациях

Вечером в среду, 12 мая, в киевском Дворце "Украина" состоялась 10-я юбилейная церемония награждения лауреатов Национальной музыкальной премии YUNA 2021. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно сообщению, лучшим исполнителем стал MONATIK, а лучшей исполнительницей - Alyona Alyona. Кроме этого, она вместе с KALUSH были награждены за лучший хип-хоп-хит ("Гори").

Оргкомитет вручил премию за особые достижения в музыке Тине Кароль, которая недавно отметила 15-летний юбилей сценической деятельности.

В номинации "Лучшая песня на другом языке" победила SERDUCHKA с композицией Make It Rain Champagne.

Коллектив The HARDKISS стал лучшей рок-группой и получил награду YUNA за лучшее концертное шоу ("The HARDKISS. Акустика"), а менеджер группы Егор Кирьянов победил в номинации "Лучший менеджмент артиста".

Кроме этого, солистка The HARDKISS Юлия Санина и Тина Кароль стали лучшим дуэтом за исполнение композиции "Вильна", которая также одержала победу в номинации "Лучшая песня к фильму" (фильм "Виддана").

Лучшей песней года стала композиция "Дежавю" Артема Пивоварова.

Ребята с TVORCHI получили награды за лучший альбом ("13 Waves") и за лучший электронный хит ("Bonfire"). В то же время коллектив назвали лучшей поп-группой года.

Статуэтку YUNA за лучший эстрадный хит ("По кайфу") получил Олег Кензов. В этом году открытием стала Lida Lee - артистка MONATIK CORPORATION.

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Лучшим видеоклипом стала работа на песню "История Украины за 5 минут" (реж. Саша Даниленко) группы ТНМК.

Организаторы выбрали победителями группу "ДахаБраха" в номинации "Другой формат".

Также специальные награды получили:

MONATIK - за онлайн-мюзикл "Ритм";

группа Green Grey - за вертикальный концерт Live In Kyiv;

Олег Винник - за самый масштабный онлайн-концерт года на НСК "Олимпийский";

гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - за автоконцерты городами Украины;

компания MOZGI Group - за серию онлайн-концертов с дополненной реальностью.

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Напомним, ранее стало известно, что в Украине создадут новую награду за вклад в развитие музыкального искусства – Государственную премию Украины имени Мирослава Скорика.