США упростили рекомендации для поездок, которые касаются более 100 стран

Среди них есть и Украина

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) упростили рекомендации относительно поездок для более 110 стран и территорий, включая Украину. Об этом сообщает Reuters.

Максимальный уровень опасности ("уровень 4") для поездок снижен для 61 страны. Еще 50 стран и территорий были снижены до "уровня 2" или "уровня 1". В перечне стран с наименьшим рейтингом рисков COVID-19 теперь включают Сингапур, Израиль, Южную Корею, Исландию, Белиз, Албанию. На "уровне 3" сейчас находятся Украина, Канада, Швейцария, Турция, Испания, Южная Африка, Мексика и другие государства.

При этом CDC предупреждает, что для большинства иностранцев, приезжающих в США, как и ранее, запрещен въезд, если они в течение последних 14 дней посещали Индию, Китай, Иран, Великобританию, Ирландию, Бразилию, Южную Африку, а также страны, находящиеся в Шенгенской зоне.

Агентство со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что Администрация президента США Джо Байдена формирует экспертные рабочие группы с Канадой, Мексикой, Европейским Союзом и Великобританией, чтобы определить, как лучше всего восстановить безопасные поездки после 15 месяцев пандемических ограничений.

Ранее сообщалось, что условия поездки граждан Украины в Великобританию могут упростить. Кроме того, страны усилят стратегическое партнерство для противодействия агрессии Российской Федерации.