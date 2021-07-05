США предоставят Украине дополнительные COVID-вакцины в рамках COVAX

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Транспортировкой, сохранением и распределением вакцины будет заниматься USAID

Соединенные Штаты в рамках международной программы COVAX предоставят Украине дополнительные американские вакцины от COVID-19. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время визита в Одесский областной центр социально опасных болезней, сообщает "Радио Свобода".

Как отметила Квин, Соединенные Штаты являются крупнейшим донором этой программы и предоставили 4 млрд долларов для распределения и поставки вакцин по странам мира.

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"Американское правительство работает вместе с украинским по поводу борьбы с такими заболеваниями, как туберкулез, ВИЧ/СПИД и другие, и также помогает в детском вакцинировании. Поэтому работа на помощь в борьбе с COVID-19 – это продолжение работы, которую мы проводили долго в области укрепления общественного здоровья", – рассказала временная поверенная.

Известно, что в Украине над развитием инфраструктуры для сохранения, транспортировки и распределения вакцин будет работать Агентство международного развития США (USAID).

Напомним, со 2 июля в Украине зарегистрировали вакцину Janssen против COVID-19 от американской компании Johnson & Johnson для экстренного медицинского применения.