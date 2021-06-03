США объявили о предоставлении Украине вакцин от коронавируса
В целом вакцины получат государства Латинской Америки, на Карибах, страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки
Администрация Байдена в четверг объявила детальный план того, как она поделится первыми 25 миллионами доз вакцины против коронавируса с другими странами – среди получателей будет и Украина. Об этом объявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, передает "Европейская правда".
"Сегодня мы объявляем о нашем плане, как мы поделимся первыми 25 миллионами доз вакцин США с миром", - сказал Салливан.
По его словам, из этой партии США решили выделить по меньшей мере 75% вакцин платформе COVAX, еще 25% страны получат напрямую от США.
"Мы получили просьбу (о вакцинах. - Ред.) со всего мира. Ряд факторов был решающим в отношении того, как мы распределим эти первые 25 миллионов доз вакцины. Эти факторы включают достижение глобального охвата, ответ на всплески и другие конкретные неотложные ситуации, а также помощь как можно большему количеству стран, которые просили о вакцинах", - сказал Салливан.
По его словам, вакцины получат государства Латинской Америки, на Карибах, страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки.
"Наш подход отдает приоритет другим частям мира, включая страны с низким уровнем вакцинации и теми, которые столкнулись со срочным кризисом, такими как Западный Берег и Сектор Газа, Украина, Косово, Ирак и другие", - сказал Салливан.
Кроме того, вакцины получат соседи США - Канада и Мексика, а также Индия и Южная Корея.
Салливан добавил, что в ближайшие дни администрация Байдена будет тесно координировать свои действия с платформой COVAX и странами, которые получат американские вакцины.
Ранее сообщалось, что в четверг, 3 июня, в Украине в рамках инициативы COVAX прибыла очередная партия COVID-вакцины AstraZeneca.