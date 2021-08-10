США не смогут отправить людей на Луну в 2024 году: NASA назвало причину

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Возникла задержка с изготовлением костюмов для астронавтов, которые полетят на Луну

Американское космическое агентство NASA не сможет отправить астронавтов на Луну в 2024 году, как это планировалось ранее. К такому выводу пришел генеральный инспектор NASA. Об этом говорится в доклады генинспектора NASA.

Как отмечается, реализовать миссию "Артемида" в определенный ранее срок не удастся, поскольку возникла задержка с изготовлением костюмов для астронавтов, которые полетят на Луну.

"NASA сталкивается со значительными проблемами в достижении этой цели (отправиться на Луну в 2024 году, - ред.). Эти проблемы включают примерно 20-месячную задержку с разработкой, испытанием и демонстрацией костюмов для астронавтов", - отмечается в документе.

В докладе объясняется, что задержка возникла из-за недостаточного финансирования, влияния пандемии коронавируса, а также технических проблем.

"Скафандры будут готовы к полету не раньше апреля 2025 года", - добавил в своем докладе генеральный инспектор NASA.

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