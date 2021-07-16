США инвестировали 100 миллионов долларов в строительство патронного завода в Житомире

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Городской совет уже дал согласие на выделение земли под него

Американская компания инвестирует более 100 миллионов долларов в строительство патронного завода в Житомире. Об этом сообщает пресс-служба местного городского совета.

"Американская компания инвестирует в Житомир и построит предприятие оборонного комплекса.

Это сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более чем 100 миллионов долларов и высокотехнологичные технологии", — сказал городской голова Сергей Сухомлин и добавил, что завод будет обеспечивать боеприпасами ВСУ.

Отмечается, что сессия городского совета дала согласие на изготовление технической документации на разделение земельного участка, часть которой передадут "Житомирскому патронному заводу".

По словам Сухомлина, на следующей сессии инвестор представит социальные программы и порядок трудоустройства с обязательной квоте для участников АТО/ООС, в том числе военных с инвалидностью.

Подчеркивается, что производство патронов не будет предусматривать их хранение в складских помещениях.

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Напомним, ранее на Закарпатье чиновники присвоили 1,5 млн грн на строительстве COVID-отделения. Организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь "на бумаге".