Срыв темпов вакцинации в Украине: Степанов назвал причины задержки

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

Министр уверяет, что удастся наверстать прививки, которые не сделали

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Украине до сих пор не удалось выйти на обещанные 10 тыс. прививок в сутки, однако пообещал, что все будет наверстано. Об этом он рассказал во время беседы с журналистами, сообщает "Укринформ".

"Мы провели селектор с главами ОГА, потому что это их ответственность, координаторами являются директора департаментов здравоохранения. Им поставлена задача, чтобы они не просто вышли на те цифры, о которых мы говорили, а наверстали то количество, которое не сделали.... Я думаю, за эту неделю мы должны выйти на эти цифры", - сказал глава Минздрава.

Также Степанов напомнил об обещанных до 10 тысяч прививок в сутки, которые должны были делать еще в конце прошлой недели. По его словам, было понятно, что такого показателя не удастся достичь в следующие три выходных.

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Еще одной причиной отставания министр назвал то, что в некоторых областях еще не полностью запустили мобильные бригады, которые уже сформированы и прошли обучение, в некоторых - по разным причинам мобильная бригада отработала только одно медучреждение.

Как отметил Степанов, за сутки одна мобильная бригада должна сделать минимально 80 вакцинаций. Министерство планирует провести первый этап вакцинации только с помощью мобильных бригад, а на 22 марта хочет выйти на прививки 250 тыс. людей.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в рамках глобального механизма COVAX поступит вакцина AstraZeneca, произведенная в Южной Корее.