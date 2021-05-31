Срыв сроков поставки COVID-вакцины: "Медзакупки" судятся с " Лекхим"

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Речь идет о срыве поставок вакцины CoronaVac

Государственное предприятие "Медицинские закупки" подало иск о взыскании средств с компании "Лекхим" за срыв сроков поставки вакцины от коронавирус CoronaVac. Об этом изданию ZN.UA рассказал глава ГП "медицинские закупки" Арсен Жумадилов.

"Мы уже подали иск о взыскании соответствующих средств в госбюджет в судебном порядке. Но важно другое. То, что" Лекхим" и, соответственно, их контрагенты тоже, я надеюсь, понимают и чувствуют, что должны как можно скорее выполнить обязательства перед Украинским государством", - сказал он.

Отметим, что речь идет о пене за срыв сроков поставки. Жумадилов подчеркнул, что поскольку договор является публичным и вопрос просрочки там также указан, то к компании могут применить соответствующие санкции в части несвоевременных поставок.

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Ранее сообщалось, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал контракт на поставку вакцины от коронавируса COVID-19, не уточняя, о какой именно вакцине идет речь.